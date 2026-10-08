هيئة الطرق والكباري تحتفل بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر

نظمت الهيئة العامة للطرق والكباري، اليوم الأربعاء، احتفالية بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور قيادات الهيئة والعاملين بها، وذلك في إطار إحياء ذكرى النصر واستعراض ما تمثله من قيمة وطنية وتاريخية في مسيرة الدولة المصرية.

وشهدت الاحتفالية، بحسب بيان الهيئة اليوم، عرض فيلم عن حرب أكتوبر المجيدة، إلى جانب فيلم آخر استعرض إنجازات الهيئة، كما تضمنت فعالياتها محاضرة توعوية تناولت أجيال الحروب بدءا من الجيل الأول وحتى الجيل الخامس، ودور المواطنين في الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية.

وخلال الاحتفالية، قام اللواء محمد حسن، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، بتكريم محمد عبد المقصود جبريل، أحد أبناء الهيئة وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة من سلاح الدفاع الجوي، تقديرا لدوره وتضحياته خلال حرب النصر.

وشهدت الاحتفالية عزف «سلام الشهيد» ترحما على شهداء الوطن، تخليدا لذكراهم وتقديرا لما قدموه من تضحيات من أجل الحفاظ على الوطن واستعادة أرضه وكرامته، بالإضافة إلى تكريم الزملاء المحالين إلى التقاعد خلال شهر أكتوبر الحالي، تقديرا لما قدموه من جهود وعطاء خلال سنوات عملهم بالهيئة.

ونقل اللواء محمد حسن، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، تهنئة كامل الوزير، وزير النقل، للعاملين بالهيئة بمناسبة احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر، مؤكدا أن حرب أكتوبر أعادت الحياة إلى مصر، وأن التنمية الحالية تمثل الحياة، وأن الطرق والكباري تعد شرايين هذه الحياة، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية التي تدعم مسيرة التنمية في الدولة.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية الدور الذي تقوم به الطرق والكباري في دعم التنمية، لافتا إلى أن ما تشهده الدولة من مشروعات تنموية يمثل امتدادا لمسيرة البناء التي تستهدف الحفاظ على مقدرات الوطن وتعزيز قدراته، مختتما الاحتفال بعزف السلام الوطني.