شهدت منطقة البساتين بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء، اندلاع حريق داخل منزلين، ما تسبب في انفجار أسطوانة بوتاجاز، دون وقوع خسائر في الأرواح.

ونجحت قوات الحماية المدنية، برئاسة المقدم محمد عبدالفتاح، في السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل امتدادها إلى المنازل والمناطق المجاورة.

وانتقلت قوة من مباحث كوم أمبو، برئاسة النقيبين عمرو حمزة ومحمد الحسيني، إلى موقع البلاغ، لإجراء المعاينات وسؤال أصحاب المنزلين وشهود الواقعة.

واتهم أصحاب المنزلين، خلال أقوالهم، نجلهم بإشعال النيران عمدا، مؤكدين أنه يعاني من إدمان مخدر الشابو، فيما تكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.