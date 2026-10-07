أمريكا: القبض على زوجين في كاليفورنيا بتهم إساءة معاملة 21 طفلا

أُلقي القبض على زوجين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بتهم إساءة معاملة الأطفال بعد تحقيق في مخطط لتأجير الأرحام يشمل 21 طفلًا على الأقل، حسبما أعلنت الشرطة اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تواجه سيلفيا تشانج وزوجها جوجون شوان تهم التخطيط لارتكاب إساءة معاملة الأطفال، وفقًا لإدارة مأمور مقاطعة لوس أنجليس.

وتم إخراج خمسة عشر طفلًا من منزل الزوجين الفاخر في أركاديا في العام الماضي بعد ادعاء بإساءة المعاملة، كما تم تحديد موقع ستة آخرين يعيشون في مكان آخر. وتراوحت أعمارهم بين شهرين و13 عامًا، وكان معظمهم بين سن عام و3 أعوام.

وتعتقد الشرطة أن تشانج أنجبت واحدًا أو اثنين من الأطفال، بينما وُلد الباقون عن طريق أم بديلة.

وأُلقي القبض على تشانج وشوان لأول مرة في مايو 2025 بعد أن أبلغ مستشفى أن طفلهما الرضيع البالغ من العمر شهرين أُصيب بإصابة صدمية في الرأس، ناتجة عن قيام مربية في المنزل بهز الرضيع بعنف، وفقًا لشرطة أركاديا.

وقالت شرطة أركاديا، إنها لم توجه تهمًا في ذلك الوقت، من أجل استكمال تحقيق كامل.

وتعتبر كاليفورنيا "ولاية صديقة لتأجير الأرحام"؛ لأنها تمتلك قوانين واضحة تنظم هذه العملية.

ويُطلب من كلا الطرفين الاستعانة بمحامين، ويجب أن يكون هناك عقد مكتوب وموثق قبل إجراء عملية نقل الأجنة.