 أتلتيكو مدريد يفتح باب التجديد لسيميوني

يقترب الأرجنتيني ​دييجو سيميوني​ من تجديد عقده مع ​أتلتيكو مدريد​، في ظل رغبة مشتركة بين الطرفين في مواصلة العمل معًا خلال السنوات المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، يرغب سيميوني في الاستمرار، فيما تتمسك إدارة النادي ببقائه باعتباره أحد أبرز أسباب التحول الذي شهده أتلتيكو منذ توليه المهمة أواخر عام 2011، بعدما قاده ليصبح منافسًا دائمًا على الألقاب المحلية والقارية ، ما يجعل المفاوضات مرشحة للحسم دون صعوبات كبيرة.

وينتهي عقد المدرب الحالي في يونيو 2027، وسط استمرار ارتباط اسمه باحتمالية تدريب ​منتخب الأرجنتين​ أو العودة إلى ​الدوري الإيطالي​، لكن سيميوني يضع أتلتيكو في مقدمة أولوياته.