جوتيريش يدعو واشنطن وطهران لإنهاء الصراع والعودة للدبلوماسية

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، الولايات المتحدة وإيران إلى إنهاء الصراع والعودة إلى الدبلوماسية.

وبحسب صحيفة "داون" الباكستانية، التقى جوتيريش، الذي يجري زيارة رسمية إلى باكستان، وزير خارجيتها محمد إسحاق دار في العاصمة إسلام آباد.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أشاد جوتيريش بالقيادة الباكستانية لمساهمتها في جهود الوساطة، مشيرا إلى أن مساعيها بشأن قضايا السلام والأمن الدوليين أسهمت في توقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد ووضع إطار للمفاوضات اللاحقة.

وقال جوتيريش: "أريد توجيه رسالة واضحة وصريحة إلى جميع الأطراف: أنهوا الصراع، وعودوا إلى الدبلوماسية، وأعيدوا إرساء حقوق الملاحة وفقا للقانون الدولي".

وتطرق إلى القضية الفلسطينية، مؤكدا أن السلام في المنطقة لن يتحقق ما لم يُعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

من جانبه، قال دار إن بلاده تؤدي دورا "استباقيا وبناء" لتشجيع الحوار وخفض التوتر في منطقة الخليج.

وأوضح أن نهج باكستان يقوم على تشجيع "التعاون بدلا من الصراع، والحوار بدلا من المواجهة، والحلول السلمية بدلا من استخدام القوة".

وفي 28 فبراير الماضي شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت آلاف القتلى، وردت طهران بهجمات على إسرائيل ومواقع أمريكية في دول المنطقة، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل الماضي.

ولاحقا، شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع في إيران، في ظل انسداد مسار المفاوضات بين البلدين، رغم توقيعهما مذكرة تفاهم منتصف يونيو الماضي.

ويأتي تعثر المفاوضات جراء خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد من أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع عالميا.