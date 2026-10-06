ضبط متهم بسرقة حقيبة من مندوب مبيعات في الإسكندرية وبحوزته مخدرات

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بمغافلة مندوب مبيعات وسرقة حقيبة تحتوي على مبلغ مالي من داخل السيارة الخاصة بعمله، حال توقفها بأحد الشوارع في كرموز.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، إنها رصدت مقطع فيديو جرى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة حقيبة تحتوي على مبلغ مالي من السيارة الخاصة بعمله، حال توقفها بأحد الشوارع بالإسكندرية.

وتابعت أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 1 أكتوبر الجاري، تَبلّغ لقسم شرطة كرموز من القائم على النشر، مندوب مبيعات – مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، أنه حال تواجده بأحد الشوارع بدائرة القسم، قام أحد الأشخاص بمغافلته وسرقة حقيبة تحتوي على مبلغ مالي من داخل السيارة الخاصة بعمله.

وأضافت الداخلية، أنه أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، وضُبط بحوزته كمية من مخدري الآيس والهيروين، وسلاح أبيض.

وأشارت الداخلية، إلى أنه بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

ولفت إلى حيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم بإرشاده ضبط الحقيبة المستولى عليها.

وكشف عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.