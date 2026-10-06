الرئيس الفرنسي يدعو إلى اجتماع أزمة مع اتساع الاحتجاجات المدرسية

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى اجتماع أزمة مساء اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة الجولة الأخيرة من الاضطرابات، وسط اتساع نطاق الاحتجاجات حول الأوضاع في المدارس الفرنسية، وفقًا لتقارير إعلامية.

ومن المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو ووزير الداخلية لوران نونيز، ووزير التربية والتعليم إدوارد جيفراي، حسبما أفاد تلفزيون بي إف إم تي في وصحيفتا لوموند ولوباريزيان.

وكان ماكرون يبتعد عن رد فعل الحكومة على الاحتجاجات المدرسية، التي بدأت قبل أسبوع.

وخلال يوم وطني من الاحتجاجات اليوم الثلاثاء، جرت مظاهرات في باريس والعديد من المدن الكبرى الأخرى. وبحسب وزارة الداخلية، شارك 256 ألف شخص.

وفي باريس وحدها، قُدّر عدد الذين انضموا إلى مسيرة احتجاجية بـ56 ألف شخص.

ووضعت نقابات التعليم عدد المشاركين على مستوى البلاد عند 450 ألفًا.

وانضمت النقابات إلى احتجاجات الطلاب من أجل مدارس أفضل تجهيزًا وتحسين ظروف التعلم للمرة الأولى. كما شارك المعلمون وأولياء الأمور.

وتشعر الحكومة بالقلق من أن الاحتجاجات الطلابية، التي تحولت إلى العنف في بعض الأحيان، قد تنتشر إلى أجزاء أخرى من المجتمع، بتغذية من ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.

وكانت حركة احتجاجات السترات الصفراء التي أثارتها مخاوف مماثلة قد أبقت فرنسا في حالة من الاضطراب لفترة طويلة في عام 2019.