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سجل الناتج الصناعي لإسبانيا، تباطؤ في النمو خلال أغسطس الماضي نتيجة تراجع إنتاج السلع الاستهلاكية، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسباني.

وذكر مكتب الإحصاء، أن الناتج الصناعي سجل نموا بمعدل 1.5% سنويا خلال أغسطس الماضي، بعد نموه بنسبة 2.5% خلال يوليو.

ورغم التراجع واصل الناتج الصناعي لإسبانيا نموه للشهر السادس على التوالي.

وبحسب البيانات سجل قطاع الطاقة الجزء الأكبر من نمو الناتج الصناعي ككل، بعد نموه بمعدل 4.7%.

كما ارتفع ناتج السلع الرأسمالية بنسبة 0.9% والسلع الوسيطة بنسبة 2%.

وفي المقابل، تراجع ناتج السلع الاستهلاكية بنسبة 1%.

وارتفع الناتج الصناعي بدون حساب المتغيرات الموسمية بنسبة 1.6% سنويا، بعد نموه بنسبة 2.8% خلال يوليو الماضي.

وعلى أساس شهري تراجع الناتج الصناعي لإسبانيا بنسبة 0.7%، مقابل نموه بنسبة 0.6% خلال يوليو الماضي.