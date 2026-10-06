سجل الناتج الصناعي لإسبانيا، تباطؤ في النمو خلال أغسطس الماضي نتيجة تراجع إنتاج السلع الاستهلاكية، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسباني.
وذكر مكتب الإحصاء، أن الناتج الصناعي سجل نموا بمعدل 1.5% سنويا خلال أغسطس الماضي، بعد نموه بنسبة 2.5% خلال يوليو.
ورغم التراجع واصل الناتج الصناعي لإسبانيا نموه للشهر السادس على التوالي.
وبحسب البيانات سجل قطاع الطاقة الجزء الأكبر من نمو الناتج الصناعي ككل، بعد نموه بمعدل 4.7%.
كما ارتفع ناتج السلع الرأسمالية بنسبة 0.9% والسلع الوسيطة بنسبة 2%.
وفي المقابل، تراجع ناتج السلع الاستهلاكية بنسبة 1%.
وارتفع الناتج الصناعي بدون حساب المتغيرات الموسمية بنسبة 1.6% سنويا، بعد نموه بنسبة 2.8% خلال يوليو الماضي.
وعلى أساس شهري تراجع الناتج الصناعي لإسبانيا بنسبة 0.7%، مقابل نموه بنسبة 0.6% خلال يوليو الماضي.