ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مع انخفاض المخزونات

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع انخفاض المخزونات عن المعدلات الطبيعية مما يبقي التركيز على المخاوف بشأن الإمدادات خلال فصل الشتاء وهو موسم ذروة الاستهلاك في أوروبا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن أسعار العقود الآجلة القياسية للغاز في أوروبا ارتفعت بنسبة 5.5% إلى أعلى مستوياتها منذ أسبوعين.

وشهدت حركة التداول في الآونة الأخيرة تقلبات واضحة، إذ استمرت معاناة الأسعار في أغلب الأوقات، من ضغوط تدفعها نحو الارتفاع، في ظل مساعي القارة لجذب الشحنات الغاز الطبيعي المسال إلى موانئها.

يأتي ذلك في الوقت الذي بلغت فيه نسب ملء مواقع تخزين الغاز في أوروبا إلى حوالي 73% من مستوياتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام؛ مما دفعها لزيادة الواردات في وقت مازالت فيه إمدادات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية محدودة.

وأدى ذلك إلى استمرار السوق عرضة لارتفاع الأسعار إذا استمر اضطراب الإمدادات.

وفي حين زادت تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز في الخليج خلال الشهور الأخيرة، مازالت إمدادات الغاز الطبيعي من قطر والإمارات العربية المتحدة محدودة للغاية، رغم زيادتها الطفيفة خلال الأسابيع الأخيرة.

ويمكن أن يهدد أي تدهور في التدفقات من الشرق الأوسط، الإمدادات في السوق العالمية قبيل بدء موسم ذروة الاستهلاك في أوروبا.

وذكرت منصة إنيرجيسكان التابعة لشركة الطاقة العملاقة إنجيي، أنه رغم أن المؤشرات على زيادة الصادرات القطرية عززت الآمال، فإن هذه الصادرات مازالت أقل كثيرا من أن يكون لها تأثير حقيقي، على واردات الغاز الطبيعي المسال لأوروبا".

وبحلول الساعة الثانية و10 دقائق بعد الظهر بتوقيت أمستردام ارتفع سعر العقود الآجلة الهولندية القياسية للسوق الأوروبية بنسبة 3.4% إلى 76.05 يورو لكل ميجاوات / ساعة.