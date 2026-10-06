 مقتل شرطي في غارة جوية شنتها مسيرة روسية على سيارة دورية شرق أوكرانيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 8:12 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إذا كان القرار بيدك بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر.. ماذا تختار؟
النتـائـج تصويت

مقتل شرطي في غارة جوية شنتها مسيرة روسية على سيارة دورية شرق أوكرانيا

كييف - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 - 7:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 - 7:51 م

قتل شرطي في غارة جوية شنتها طائرة روسية مسيرة على سيارة للشرطة في كراماتورسك بشرق أوكرانيا اليوم الثلاثاء.

وقال قائد الشرطة الإقليمية أوليكسي بيلوشيتسكي، على موقع فيسبوك، إن ثلاثة رجال شرطة آخرين أصيبوا في الهجوم.

وكتب: "من الصعب العثور على الكلمات عندما تفقد أحد زملائك".

وتشكل كراماتورسك جزءا مما يسمى "حزام القلعة" الأوكراني، الذي ظل يتحمل هجمات عنيفة من جانب الجيش الروسي لعدة أشهر.

وفي مكان آخر، أصيب خمسة أشخاص على الأقل في هجوم روسي على طريق ريفي مزدحم بالقرب من أوديسا في جنوب أوكرانيا.

وقال الحاكم العسكري الإقليمي، أوليه كيبر، على تطبيق تليجرام، إن عدة مركبات، معظمها شاحنات تضررت.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك