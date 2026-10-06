مقتل شرطي في غارة جوية شنتها مسيرة روسية على سيارة دورية شرق أوكرانيا

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قتل شرطي في غارة جوية شنتها طائرة روسية مسيرة على سيارة للشرطة في كراماتورسك بشرق أوكرانيا اليوم الثلاثاء.

وقال قائد الشرطة الإقليمية أوليكسي بيلوشيتسكي، على موقع فيسبوك، إن ثلاثة رجال شرطة آخرين أصيبوا في الهجوم.

وكتب: "من الصعب العثور على الكلمات عندما تفقد أحد زملائك".

وتشكل كراماتورسك جزءا مما يسمى "حزام القلعة" الأوكراني، الذي ظل يتحمل هجمات عنيفة من جانب الجيش الروسي لعدة أشهر.

وفي مكان آخر، أصيب خمسة أشخاص على الأقل في هجوم روسي على طريق ريفي مزدحم بالقرب من أوديسا في جنوب أوكرانيا.

وقال الحاكم العسكري الإقليمي، أوليه كيبر، على تطبيق تليجرام، إن عدة مركبات، معظمها شاحنات تضررت.