تسلّم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب بلاده ولاعب إنتر ميامي الأمريكي، شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة بوينس آيرس، تقديرًا لمسيرته الرياضية الحافلة بالإنجازات، ودوره في تمثيل الأرجنتين على مدار سنوات طويلة.

وكانت جامعة بوينس آيرس قد أعلنت في وقت سابق قرارها منح ميسي الدكتوراه الفخرية، باعتبارها أعلى أوسمتها الفخرية، تقديرًا لمسيرته الاستثنائية وما قدمه لكرة القدم الأرجنتينية.

ووافق المجلس الأعلى للجامعة بالإجماع على منح قائد منتخب الأرجنتين هذا التكريم، مشيدًا بمسيرته التي توج خلالها بلقب كأس العالم، والكرة الذهبية 8 مرات، معتبرًا أنها تمثل نموذجًا للتميز والمثابرة والتواضع والسلوك الأخلاقي.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2022 في قطر، كما أحرز لقب كوبا أمريكا مرتين عامي 2021 و2024، إلى جانب الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية 2008.

وعقب تسلمه شهادة الدكتوراه الفخرية، أعرب ميسي عن سعادته بهذا التكريم، قائلًا: «تقديرًا لكل ما قدمته في مجال الرياضة، وبالنسبة لي فإن حصولي على هذا اللقب والقدرة على القول بأنني دكتور فخري أمر رائع، لذا أشكركم جزيل الشكر بكل صدق».

وأضاف: «إنه يوم مميز للغاية بالنسبة لي. أعلم أن المباراة ستكون صعبة، وسأحاول الاستمتاع باللحظات الحالية. أشعر بالهدوء، لكن مع اقتراب موعد المباراة يزداد التوتر قليلًا».

وتابع: «بدء اليوم بهذه الطريقة، وبهذا التكريم، يضفي عليه طابعًا أكثر تميزًا أيضًا. شكرًا جزيلًا لكم، وتحياتي الحارة للجميع».

ميسي يستعد للظهور الأخير مع منتخب الأرجنتين

وتتجه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم إلى الظهور الأخير لليونيل ميسي بقميص منتخب الأرجنتين، بعدما قرر قائد «التانجو» وضع حد لمسيرته الدولية الحافلة بالإنجازات والألقاب والأرقام القياسية.

ويستعد ميسي لخوض مباراته الأخيرة مع منتخب الأرجنتين أمام بنين، فجر الأربعاء 7 أكتوبر، في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في مواجهة تحمل طابعًا استثنائيًا لقائد المنتخب الأرجنتيني وجماهيره، باعتبارها الظهور الأخير للنجم الكبير بقميص بلاده بعد مسيرة دولية امتدت لأكثر من عقدين.

وكان ميسي قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي في بيان نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يوم 31 أغسطس الماضي، ليضع حدًا لمسيرة تاريخية مع منتخب الأرجنتين بدأت قبل أكثر من 21 عامًا، وشهدت العديد من المحطات التي رسخت اسمه بين أبرز نجوم كرة القدم في تاريخ اللعبة.