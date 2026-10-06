قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجيش المصري العظيم لقن الجيش الإسرائيلي درسًا كبيرًا في حرب السادس من أكتوبر.

وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن أكبر تحدٍ لمصر في هذه الحرب كان كيفية تحقيق هذا الانتصار، بدءًا من اقتحام خط بارليف.

وأوضح أن الجيش المصري ابتكر أفكارًا عبقرية لاقتحام الخط، حيث جرى استخدام خراطيم المياه لإنزال الأتربة والرمال.

ولفت إلى أن تكاليف خط بارليف في ذلك الوقت تعادل حاليًّا أكثر من ملياري دولار، مشيرًا إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي في ذلك صرح بأن لكي يتمكن المصريون من العبور وتدمير خط بارليف سيكونوا في حاجة لسلاح المهندسين الأمريكي وسلاح المهندسين الروسي مجتمعين.

وتابع: "بفضل الله وبذكاء أبطالنا قدرنا نعدي الخط بدون ما نحتاج قنبلة ذرية أو غيرها.. احتجنا فقط عقولًا مصرية، وهذه العقول موجودة أيضًا حاليًا في قواتنا المسلحة".

واستكمل: «لدينا عقول ولدينا قادة ولدينا سلاح وجيش عظيم لأن الجيل الموجود هو جيل أكتوبر.. وهذا الجيل يسلم الأجيال التي تليه».