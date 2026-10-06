خبير عسكري: عملية فجر اليمن تستهدف استعادة سيطرة الدولة على مؤسساتها

قال اللواء أيمن عبد المحسن المتخصص في الشأن العسكري، إن العملية، التي أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إطلاقها، تستهدف بالأساس استعادة سيطرة الدولة على مؤسساتها، والعمل على تحرير العاصمة صنعاء من سيطرة جماعة الحوثي.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية إنجي عهدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاشتباكات بدأت أمس، الخامس من أكتوبر، وتمكنت القوات الحكومية، ممثلة في ألوية العمالقة وقوات درع الوطن، من تحقيق تقدم ميداني واستعادة السيطرة على عدد من المناطق الاستراتيجية.

وأشار إلى أن ألوية العمالقة تأسست عام 2015، وتضم نحو 13 لواءً، بإجمالي قوة تقدر بما بين 20 و30 ألف مقاتل، بينما تأسست قوات درع الوطن عام 2023، وتتبع مباشرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وأكد أن القوات الحكومية نجحت في استعادة السيطرة على مدينة تعز، إلى جانب جزيرة ميون ومديرية ذوباب ومطار ذوباب، فضلًا عن مدينة المخا.

وأمس الاثنينن أعلن رئيس المجلس الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، انطلاق عملية «فجر اليمن»، قائلًا إنها تستهدف «استعادة مؤسسات الدولة، وتحرير العاصمة صنعاء، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية»، مؤكدًا أن العملية تمضي بدعم القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية اليمنية ومساندة الأشقاء والأصدقاء.