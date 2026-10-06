إسرائيل ترفض السماح بدخول لجنة الانتخابات إلى غزة والقدس

قال مصدر فلسطيني مسؤول، الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية رفضت السماح بدخول لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة والقدس لمتابعة إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر المقبل، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر في 9 يوليو الماضي مرسومًا رئاسيًا حدد يوم 28 نوفمبر 2026 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية، ودعا الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة فيها.

وفي الأسابيع الأخيرة، حذرت لجنة الانتخابات المركزية من التحديات المرتبطة بإجراء الانتخابات في القدس وقطاع غزة، مشيرة إلى القيود الإسرائيلية على الحركة والتنقل، ومؤكدة أهمية تمكين اللجنة من الوصول إلى مختلف المناطق لضمان شمولية العملية الانتخابية.

كما أكدت اللجنة المركزية لحركة «فتح» في سبتمبر الماضي ضرورة تمكين لجنة الانتخابات المركزية من أداء مهامها بحرية، وإزالة العقبات التي تفرضها إسرائيل أمام مشاركة الفلسطينيين في الانتخابات، بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة.