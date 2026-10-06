ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس السوري مستجدات الأحداث في المنطقة

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ناقش ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال لقائه في الرياض اليوم الثلاثاء، مع الرئيس السوري أحمد الشرع مستجدات الأحداث في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم الثلاثاء، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس أحمد الشرع استعرضا خلال اللقاء «آفاق العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين والفرص الواعدة لتطويره في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأحداث في المنطقة».

ولأهمية اللقاء حضره من الجانب السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب السوري، وزير الخارجية أسعد الشيباني، والقائم بأعمال السفارة السورية في الرياض محسن مهباش.

ووصل الرئيس الشرع، اليوم إلى العاصمة الرياض، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين، في زيارة رسمية للقاء ولي العهد السعودي.

وتأتي هذه الزيارة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية، وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وفقًا لـ«الإخبارية» السورية.

كما تأتي زيارة رئيس سوريا أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية اليوم في توقيت إقليمي دقيق للغاية.

وتتزامن هذه المباحثات الرسمية مع استمرار تعقيدات الملف اليمني والتصعيد المتبادل المرتبط بالدور الإيراني والتوترات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة.