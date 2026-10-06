انتخاب الصالحين عبدالنبي العبيدي رئيسًا لمجلس النواب الليبي خلفا لعقلية صالح

أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، اليوم، انتخاب النائب الصالحين عبدالنبي العبيدي رئيسًا لمجلس النواب خلفاً للمستشار عقيلة صالح، وذلك خلال جلسة برئاسة النائب الثاني مصباح دومة.

وفي وقت سابق قال عضو مجلس النواب محمد العباني، في تصريحات له إن عددًا من النواب توافقوا على اختيار الصالحين عبدالنبي العبيدي رئيسًا لمجلس النواب.

وانطلقت جلسة اختيار رئيس جديد للمجلس برئاسة النائب الثاني مصباح دومة، وبحضور أكثر من 100 نائب، وسط خلاف بشأن الوضع القانوني للجلسة ومدى صلاحية انعقادها، وفقاً لبوابة الوسط الليبية.

وأمس الإثنين، أعلن بليحق، أن المجلس صوت على اعتماد الدورة البرلمانية لمكتب رئاسة المجلس بـ98 صوتًا، خلال جلسة عقدت في مدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني مصباح دومة وبحضور 102 نائب.

وأوضح بليحق، في تصريح نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عقب الجلسة، أن المجلس ناقش اعتماد دورة برلمانية بناءً على طلب مقدم من عدد من النواب، قبل أن يصوت على الطلب بعد المداولة.

في المقابل، اعتبر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن جلسة الإثنين "لا تعد رسمية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني"، معلنًا إلغاء الجلسة التي كان قد دعا إليها الثلاثاء وتأجيلها إلى موعد آخر.