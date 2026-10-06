الأهلي يفوز على الزمالك في دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات

حقق فريق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 105-62، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، على صالة نادي الزمالك بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لبطولة دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات للموسم الرياضي 2026-2027.

وجاءت نتائج فترات المباراة على النحو التالي:

الربع الأول: الزمالك 14-36 الأهلي.

الشوط الأول: الزمالك 23-59 الأهلي.

الربع الثالث: الزمالك 42-83 الأهلي.

الشوط الثاني: الزمالك 62-105 الأهلي.

وعلى صعيد فريق المرتبط، نجح فريق سلة الأهلي في الفوز على فريق مرتبط الزمالك بنتيجة 89-27، في المباراة التي أقيمت قبل انطلاق مباراة الفريق الأول للسيدات اليوم الثلاثاء.

وتشهد منافسات دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات مشاركة 16 فريقًا، هي: سبورتنج، الأهلي، نيو جيزة، البنك الأهلي، الشمس، الأولمبي، جزيرة الورد، مدينة نصر، الجزيرة، سموحة، مصر للتأمين، الزمالك، الزهور، السكة الحديد، الصيد، وهليوبوليس.

وتقام منافسات الدور التمهيدي بنظام الذهاب والإياب بين الفريق الأول للسيدات وفريق المرتبط تحت 16 عامًا، ويحصل الفريق الفائز على نقطتين، فيما يحصل الفريق الخاسر على نقطة واحدة.

ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي، بينما يخوض صاحبا المركزين الثاني والثالث مباريات الأفضلية لحسم التأهل إلى دور الثمانية.

وتحدد منافسات دوري المرتبط ترتيب مواجهات الدور الأول من بطولة دوري السوبر لكرة السلة للسيدات.