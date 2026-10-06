ضبط متهم بسرقة محتويات مسجد بمنطقة دار السلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط متهم بسرقة بعض محتويات من داخل أحد المساجد بمنطقة دار السلام.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان اليوم، إنها رصدت فيديو تداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة بعض المحتويات من داخل أحد المساجد بالقاهرة.

وتابعت الداخلية أنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المسئول عن المسجد مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبسؤاله أفاد بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة بعض محتويات المسجد الكائن بدائرة محل سكنه بتاريخ 2 أكتوبر الجارى.

وأضافت الدخلية أنه أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقاطع الفيديو عاطل له معلومات جنائية– مقيم بذات الدائرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.