قطر: تبادل رسائل بين واشنطن وطهران واتصالات لإحداث التقدم

أكدت قطر، الثلاثاء، أن "هناك تبادلًا للرسائل بين واشنطن وطهران"، مشددة على استمرار الاتصالات والزيارات الهادفة إلى تحقيق تقدم بين البلدين، في ظل تعثر المفاوضات بشأن وقف الحرب بينهما منذ أشهر.

جاء ذلك بحسب ما ذكره مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية إبراهيم الهاشمي، خلال مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال بشأن زيارة وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إلى الدوحة.

وتقود قطر، إلى جانب باكستان، جهود وساطة لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، التي اندلعت نهاية فبراير الماضي، فيما لم ينجح اتفاق أولي في يونيو في وقفها.

وقال الهاشمي إن "الاتصالات والزيارات مستمرة بهدف الوصول إلى تقدم للبناء عليه بين واشنطن وطهران".

وأكد أن "جهود الوساطة بين واشنطن وطهران مستمرة ولم تنقطع"، مشيرًا إلى أن "الجهود تهدف للتوصل إلى تقدم يمكن البناء عليه، ويشمل جميع القضايا التي تشغل الطرفين"، وفق بيان للخارجية القطرية.

ولفت إلى أن "المحادثات مستمرة، وهناك تبادل للرسائل بين واشنطن وطهران، وقطر وسيط بين الأطراف".

وشدد على أن حل هذه المشكلة يتطلب بذل أفضل الجهود من خلال حلول قابلة للتفاوض، مع وضع مخاوف جميع الأطراف في الاعتبار.

وبشأن ملف الطيارين الإيرانيين، قال الهاشمي إن بلاده "كانت واضحة منذ البداية في أن هذا الملف تم التعامل معه، وتم إبلاغ الجانب الإيراني بآخر المستجدات"، مشيرًا إلى أن قطر منفتحة على زيارة الجانب الإيراني للاطلاع على الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا السياق.

وحول التطورات التي تشهدها المنطقة، أوضح الهاشمي أن قطر تدعم أي مبادرات تتخذها دول المنطقة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، بما في ذلك "حلف مكة".

ونوه إلى أن هذا التحالف يعزز التعاون الإقليمي المتعلق بالحفاظ على القدرات واستقرار دول المنطقة.

وأكد تأييد دولة قطر لأي تحرك يحافظ على أمن واستقرار المنطقة، مشيرًا إلى أنه "من المبكر الحديث عن انضمام دولة قطر إلى حلف مكة".

وجدد التأكيد على دعم دولة قطر للسعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

وقال في هذا الصدد: "ندين النهج غير المسؤول الذي اتبعته جماعة الحوثي باستهداف المملكة والمقدسات الإسلامية والأعيان المدنية، وندعم المملكة بكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها".

وأوضح أن أي تفاصيل بشأن زيارة المسؤول الإيراني ستعلنها وزارة الداخلية القطرية، دون مزيد من التفاصيل.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، الثلاثاء، بأن وزير الداخلية إسكندر مؤمني يزور الدوحة حاليًا لإجراء مباحثات مع مسؤولين قطريين.

ونقلت الوكالة عن مؤمني قوله: "جرت مفاوضات حول ملف الطيارين الإيرانيين، وتقرر أن يتم إيفاد وفد فني مجددًا لعقد جلسات تهدف إلى استكمال العمل".

وأوضح وزير الداخلية الإيراني أن التطورات الإقليمية الراهنة كانت أيضًا موضع بحث خلال اللقاء.

وأضاف أن "الاجتماع كان مثمرًا وبناءً، ويبشر بآفاق واعدة لمستقبل التعاون"، بحسب "إرنا".

وفي 15 أغسطس الماضي، قالت هيئة الأركان الإيرانية إن قطر أسرت 3 من أصل 4 طيارين إيرانيين كانوا على متن مقاتلتين سقطتا خلال الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وذكرت أن الطيارين الثلاثة، جواد صالحي وعبد المجيد دشتيان وعمران بهروشيان، محتجزون لدى قطر منذ 6 أشهر، فيما نفت قطر ذلك.

وفي 2 مارس، أعلنت قطر إسقاط طائرتين من طراز "سوخوي-24" قادمتين من إيران، فيما قالت طهران إن مقاتلاتها تعرضت للاستهداف خلال هجمات على قاعدة أمريكية في قطر.

وأعلنت إيران حينها أن جثمان الطيار مجيد كاظمي أعيد إليها وتم دفنه، بينما ظل في حينه مصير الطيارين الثلاثة الآخرين مجهولًا، وفق مسؤولين إيرانيين.