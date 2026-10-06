عضوة بالبرلمان الأوروبي: ندعو لزيادة الدعم الإغاثي للمتضررين من حرب السودان

قالت نيلا ريهل، رئيسة لجنة التعليم والثقافة في البرلمان الأوروبي وعضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، إن جميع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والعمل الإنساني دعت مرارًا إلى زيادة التمويل والمساعدات المقدمة إلى السودان، والتي توفرها الدول الأعضاء في العديد من هذه المنظمات.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية الدكتورة منى شكر، على قناة القاهرة الإخبارية: «أنا، بالطبع، ممتنة لجميع الدول التي تستضيف اللاجئين السودانيين، وبصفتي عضوًا في البرلمان الأوروبي ومواطنة في الاتحاد الأوروبي، أشعر وأدرك أننا لم نفعل ما يكفي من أجلهم».

وتابعت: «أنا ممتنة لجميع الدول التي تتخذ إجراءات في هذا الصدد، وآمل أن يتم اتخاذ المزيد من التدابير، وأعتقد أن من مسؤوليتنا، بصفتنا الاتحاد الأوروبي، دعم هذه الدول ومساعدتها من خلال توفير التمويل اللازم».

واستكملت: «نحن بحاجة إلى الاستثمار من أجل تقديم المساعدة للأطفال اللاجئين ومساعدتهم على الالتحاق بالمدارس».