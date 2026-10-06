حكومة ميلوني تفوز بتصويتين على الثقة بشأن الإصلاح الانتخابي

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فازت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، بشكل مريح بتصويتين على الثقة اليوم الثلاثاء بشأن إصلاحها الانتخابي المثير للجدل، مما يترك تصويتا آخر قبل الاقتراع النهائي الحاسم في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، أن 226 نائبا في مجلس النواب أيدوا المادة الأولى من مشروع القانون، فيما صوت 147 ضدها وامتنع ثلاثة عن التصويت.

وتمت الموافقة على المادة الثانية بأغلبية 227 صوتا مقابل 149، مع امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.

وربطت ميلوني التصويت على الثقة بالمواد الثلاثة الأولى من مشروع القانون، مما جعل الإصلاح فعليا بمثابة اختبار لحكومتها.

ومن المقرر التصويت على المادة 3 غدا الأربعاء.

وإذا خسرت الحكومة تصويت الثقة، فقد يصبح من الممكن إجراء انتخابات مبكرة. ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في إيطاليا رسميا في أواخر عام 2027.

ومن المقرر بعد ذلك أن يصوت مجلس النواب على الإصلاح ككل بعد غد الخميس، وهي العقبة البرلمانية الأخيرة بعد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون في منتصف سبتمبر.

وعلى عكس التصويت على الثقة بنداء الأسماء، فإن التصويت النهائي يوم الخميس سيكون سريا، وتأمل المعارضة في حدوث انشقاقات في صفوف أحزاب الائتلاف الحاكم.

ومع ذلك، أعرب ممثلو ائتلاف ميلوني عن ثقتهم في إقرار مشروع القانون.

وتسعى رئيسة الوزراء اليمينية، إلى أن يمنح الإصلاح الفائز في الانتخابات البرلمانية شكلا من أشكال المكافأة للأغلبية إذا حصلت على 42% من الأصوات.

وبذلك، سيحصل الائتلاف الجديد على 70 مقعدا إضافيا في مجلس النواب و35 مقعدا إضافيا في مجلس الشيوخ.