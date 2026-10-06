من هو الصالحين العبيدي الرئيس الجديد لمجلس النواب الليبي؟

بعد أكثر من 12 عاما على تولي عقيلة صالح رئاسة مجلس النواب الليبي، انتخب أعضاء بالمجلس، الثلاثاء، النائب الصالحين عبد النبي العبيدي رئيسا جديدا له، في خطوة جاءت بعد أشهر من الخلافات بشأن إدارة البرلمان ولائحته الداخلية.

وتولى عقيلة صالح رئاسة مجلس النواب منذ انتخابه لأول مرة في 4 أغسطس 2014، واستمر في المنصب نحو 12 عاما وشهرين.

فمن هو الصالحين عبد النبي العبيدي الذي اختاره النواب لخلافة عقيلة صالح؟

** مهندس ونائب عن طبرق

الصالحين عبد النبي محمد سعد العبيدي مهندس مدني، وينتمي إلى قبيلة العبيدات، إحدى أبرز القبائل شرقي ليبيا، وهي القبيلة ذاتها التي ينتمي إليها عقيلة صالح.

وينحدر العبيدي من مدينة طبرق أقصى شرقي البلاد، وانتخب نائبا عنها في انتخابات مجلس النواب التي جرت في 25 يونيو 2014.

واكتسبت طبرق أهمية سياسية مع انطلاق أعمال مجلس النواب، إذ اتخذها مقرا له لسنوات، قبل أن يبدأ عقد جلساته في مدينة بنغازي في أبريل 2019.

وخلال سنوات عضويته في البرلمان، عمل العبيدي في عدد من اللجان، بينها لجنة المرافق، ثم لجنة الشؤون الخارجية، وشارك في ملفات خدمية وتنموية ورقابية.

ويصفه زملاء له في المجلس بأنه صاحب مواقف متوازنة في عدد من القضايا، ويتمتع بعلاقات جيدة مع أطراف برلمانية مختلفة.

كما ترأس "لجنة الصداقة البرلمانية الليبية التركية" التي شكلها مجلس النواب في أبريل 2024.

وعمل من خلال اللجنة على تعزيز التواصل مع تركيا، ولا سيما عبر الدبلوماسية البرلمانية والتعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية.

** انتخاب وسط خلاف على رئاسة المجلس

وجاء انتخاب العبيدي في خضم خلافات داخل مجلس النواب بشأن رئاسة المجلس ولائحته الداخلية، بعد أشهر من تحركات قادها نواب للمطالبة بإجراء تغييرات في هيئته الرئاسية.

والاثنين، صوت 98 نائبا على تعديل اللائحة الداخلية للمجلس وتشكيل هيئة رئاسة جديدة، بما ينهي عمل هيئة الرئاسة التي يقودها عقيلة صالح.

وجرى التصويت خلال جلسة عقدت في المقر الرسمي للبرلمان بمدينة بنغازي، بحضور 102 نائب، وفق تصريح سابق لعضو مجلس النواب محمد تامر للأناضول.

وقال تامر إن الجلسة، التي أدارها النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة، شهدت التصويت على تعديل اللائحة الداخلية بما يتيح اعتماد دورة برلمانية.

لكن عقيلة صالح رفض مخرجات الجلسة، واعتبر في بيان الاثنين أنها "غير رسمية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني".

وقال إن "أي إجراءات أو قرارات أو مخرجات صدرت عن تلك الجلسة تفتقر إلى السند القانوني لعدم اتباع الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في قانون مجلس النواب ولائحته الداخلية، خصوصا فيما يتعلق بتعديل القوانين وإقرارها".

ورغم اعتراض صالح، عقد النواب الثلاثاء جلسة جديدة في مقر البرلمان ببنغازي، ترأسها دومة، وخصصت لانتخاب هيئة الرئاسة، وفق بيان للناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.

وأسفرت الجلسة عن انتخاب الصالحين عبد النبي العبيدي رئيسا للمجلس خلفا لعقيلة صالح.

وكان 86 نائبا اتهموا، في بيان مشترك قبل نحو أسبوعين، عقيلة صالح بمنعهم من دخول مقر المجلس وعقد جلسة مكتملة النصاب لمناقشة إصلاح مجلس النواب وتعديل لائحته الداخلية، ولا سيما القانون رقم 4 لعام 2014 بشأن اعتماد النظام الداخلي للمجلس.

ولا ينص القانون على دورة برلمانية تحدد مدة زمنية لولاية رئيس المجلس قبل إجراء انتخابات جديدة، وهو ما يعترض عليه عدد من النواب الذين يطالبون بإجراء انتخابات دورية لتجديد رئاسة البرلمان.