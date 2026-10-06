مسئولون أمريكيون: رجل من واشنطن تآمر مع مطلقة النار في مدرسة كندية قبل الهجوم

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ألقت السلطات الاتحادية الأمريكية، القبض على رجل يبلغ من العمر 30 عامًا من ولاية واشنطن، ووجهت إليه تهمًا لصلته بحادث إطلاق نار في مدرسة في كولومبيا البريطانية وقع في فبراير الماضي.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي في سياتل، إن جيمس كودي براينت من بيلينجهام، واشنطن، تواصل مع مطلقة النار البالغة من العمر 18 عامًا لمدة ستة أشهر بشكل مسبق.

وتزعم السلطات أنه لم يبلغ السلطات بخططها، وتآمر معها لبث الهجمات.

وتقول السلطات، إن جيسي فان روتسيلار قتلت ثمانية أشخاص وأصابت 25 آخرين.

وقال مسئولون إنها قتلت أولًا والدتها وأخيها من أصل غير مشترك في المنزل، قبل أن تهاجم مدرسة مجاورة في مجتمع تمبلر ريدج الجبلي.

كان هذا حادث إطلاق النار الجماعي الأكثر دموية في كندا منذ سنوات.

وعُثر على فان روتسيلار لاحقًا ميتة بسبب، على ما يبدو، جرح ناتج عن إطلاق نار على نفسها.