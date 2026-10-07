أحمد فوزي يعلن خوض انتخابات رئاسة حزب المصري الديمقراطي عبر تحالف ثلاثي

أعلن أحمد فوزي عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، خوض الانتخابات الداخلية للحزب من خلال تحالف ثلاثي، في إطار رؤية تستهدف الحفاظ على تماسك الحزب.

وقال فوزي في بيان نشره على صفحته، إنه اتفق مع النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب، والنائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، كثلاثة من بين عدة مرشحين كانوا دائمًا من أهم كوادر جيل الوسط المرشح لتولي المسؤولية خلفًا للأستاذ فريد زهران.

وأضاف فوزي قائلًا: "توافقنا بعد دراسة التوزيع المنطقي للملفات الهامة، ومراعاة لنقاط قوة وقدرات كل منا على الترشح على المناصب التالية: أحمد فوزي لرئاسة الحزب، ومحمود سامي لمنصب نائب رئيس الحزب للشئون السياسية والبرلمانية مع تكليفه بمنصب النائب الأول في حالة حصول التحالف على تأييد المؤتمر العام القادم للحزب، ومها عبد الناصر لمنصب الأمين العام".

وأضاف فوزي أنه يأمل في انضمام قيادات وكوادر أخرى هامة إلى هذا التحالف أو ترك مناصب هامة بالهيكل للآخرين الذين يرغبون في الترشح منفردين أو من خلال تحالف آخر، بحيث يتسع الهيكل لكل الكوادر والكفاءات دون إقصاء لأحد.

وأوضح فوزي أن التوافق أتى بعد فترة ليست قصيرة من المناقشات والمفاوضات، تخللتها المصارحة بشأن أحداث الماضي، وتقييم الوضع السياسي والتنظيمي الحالي، إلى جانب وضع تصور للمستقبل وكيفية الحفاظ على مبادئ وأيديولوجية الحزب، وتقوية التنظيم، وتحضير الكوادر الجديدة الشابة التي تستطيع تولي المسؤولية في الفترة التالية.

وأضاف أن المناقشات تناولت أيضًا كيفية الاستفادة القصوى من مجلس أمناء الحزب، الذي يضم حكماء وشيوخ السياسة والمجتمع، وذلك في إطار البناء لمرحلة جديدة تضع تصورات للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، إلى جانب وضع استراتيجية وخطط وبرامج محدثة للحزب.

وأكد فوزي أن التحالف سيعمل خلال فترة الترشح على الاتصال بكل كوادر وقواعد الحزب لشرح أهداف هذا التحالف وبرنامجه، وتصوره لتوزيع المهام والمسئوليات إذا كتب له النجاح في الحصول على تأييد أعضاء المؤتمر العام المحترمين، متمنين دعم كافة أعضاء الحزب، ومستقبلين استفساراتهم، شارحين لموقفنا في كيفية تشكيل هيكل تنظيمي قوي قادر على قيادة الحزب في المرحلة القادمة.

ونشرت "الشروق" في وقت سابق 6 أسماء مطروحة للترشح على منصب رئيس الحزب، كان بينها أحمد فوزي والنواب مها عبد الناصر ومحمود سامي الإمام، وباسم كامل وخالد راشد، وعضو الهيئة العليا إيهاب أبو سريع، اللذان أعلنا ترشحهما على المنصب، خلفًا لرئيس الحزب المنتهية ولايته فريد زهران.