اللواء هشام الحلبي: اعتداءات إسرائيل على الفلسطينيين واللبنانيين كشفت حقيقتها بشكل عملي

قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن هناك منظومة وعي تعمل في مصر، مشيرًا إلى أن الاحتفال بحرب أكتوبر يتضمن كل عام لقاءات توعوية في الجامعات، إلى جانب إعادة إذاعة الأفلام التي تناولت الحرب، بما يسهم في نقل روح أكتوبر إلى الأجيال الجديدة.

وأضاف "الحلبي" عبر برنامج "مساء dmc”، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة dmc، اليوم الثلاثاء، أن هناك عاملًا آخر يساعد على انتقال هذه الروح إلى الشباب، قائلًا: “خامة الشاب نفسه طيبة، بيقدر يستقبل ويفهم ويعي”.

وأشار إلى أن ما وصفه بـ”انكشاف إسرائيل” خلال الفترة الأخيرة ساهم أيضًا في كشف حقيقتها، قائلًا إن ما قامت به من اعتداءات على الفلسطينيين واللبنانيين كشفها على حقيقتها بشكل عملي.

ومن جانبه، قال اللواء محمد ثروت النصيري، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن رسالتهم تتمثل في نقل الخبرة والمعرفة بصورة صادقة وشفافة، مؤكدًا ضرورة حصول الشباب على المعرفة من مصادر موثوقة.

وأضاف "النصيري" أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن ينتقوا الموضوعات التي تخدم مصالحهم ولا تسيء إلى المجتمع أو الدولة، مشيرًا إلى أن حرب أكتوبر شهدت مصداقية ووضوح في أهدافها، مؤكدًا أن مصر ليست دولة عدوانية، وإنما كانت تدافع عن حقها المشروع بعد استيلاء دولة معادية على أرضها.

وأوضح أن مصر خاضت الحرب بهدف استرداد الأرض وليس العدوان على أحد، مشيرًا إلى أن استعادة الأرض ورفع العلم المصري عليها مثلت مسئولية انتقلت إلى الجيل الجديد.

وأكد ضرورة أن يكمل الشباب المسيرة بنفس الروح، قائلًا: “سلمنا هذا الجيل الراية مرفوعة، وعليه أن يبذل الغالي والنفيس من أجل مصلحة البلد”.