رامي رضوان: الذكاء الاصطناعي دخل على خط احتفالات المصريين بنصر أكتوبر

قال الإعلامي رامي رضوان إن احتفالات المصريين بنصر أكتوبر 1973 على مواقع التواصل الاجتماعي شهدت دخول الذكاء الاصطناعي على خط الاحتفال، مشيرًا إلى انتشار صور صممها شباب لأنفسهم وكأنهم جزء من معركة أكتوبر.

وأوضح "رضوان" عبر برنامجه "من ماسبيرو" على القناة الأولى، أمس الثلاثاء، أن البعض استخدم الذكاء الاصطناعي لوضع وجهه مكان أحد الجنود الذين يرفعون العلم، فيما ظهر آخرون بالملابس العسكرية وهم يقفون على الدبابات أو المدرعات ويحملون السلاح ويرفعون العلم في أرض سيناء.

وأضاف أن هذه الحالة تعكس شعورًا بالفخر والسعادة بنصر أكتوبر، قائلًا إن كل شخص لديه إحساس بأنه يريد أن يكون جزءًا من هذه المعركة، حتى من خلال صورة مصممة بالذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الأمر لم يتوقف عند الصور، بل امتد إلى مقاطع الفيديو، مضيفًا أنه شاهد عددًا كبيرًا من الفيديوهات الكوميدية التي جرى خلالها استبدال أبطال بعض الأفلام في المشاهد الكوميدية بالرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، وهو يتحدث مع عدد من قيادات العدو الإسرائيلي.

وأكد نه لا يفضل عرض هذه المقاطع على شاشة التلفزيون، قائلًا: “لأن صورة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بالنسبة لي مش بتاعة إنه تبقى في فيلم كوميدي”، موضحًا أن السخرية في هذه المشاهد موجهة إلى العدو الإسرائيلي، لكن صورة الرئيس الراحل يجب أن تبقى في المكان الذي يليق بها.

واستكمل أنه مرت 53 عامًا على نصر أكتوبر العظيم، مؤكدًا أن هذا الانتصار لا يزال حاضرًا بطاقة إيجابية تدفعه شخصيًا لتناول المزيد من هذا اليوم وما سبقه وما تلاه وما حدث خلاله.