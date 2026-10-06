 سفيرة البحرين تهنئ مصر بالذكرى الثالثة والخمسين لنصر أكتوبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سفيرة البحرين تهنئ مصر بالذكرى الثالثة والخمسين لنصر أكتوبر

ليلى محمد
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 - 11:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 - 11:28 م

أعربت السفيرة فوزية زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى مصر والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، عن تهانيها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لنصر السادس من أكتوبر، متمنيةً لمصر دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

وأشارت إلى ما تحمله هذه الذكرى من معانٍ في التضامن العربي، مؤكدةً أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها.

كما نوّهت بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مملكة البحرين ومصر، وما تشهده من تطوّر في مختلف المجالات، في ظل ما تحظى به من دعم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس السيسي.

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