أصيب فلسطيني وزوجته، مساء الثلاثاء، إثر اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهما بالضرب وحصار منزلهما جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال المواطن الفلسطيني أيمن شناران، للأناضول، إن عشرات المستوطنين حاصروا منزل قريبه يوسف شناران في منطقة واد الرخيم، جنوب منطقة مسافر يطا بمحافظة الخليل، واعتدوا عليه وعلى زوجته بالضرب، ما أدى إلى إصابتهما بجروح.

وأضاف أن المستوطنين أقاموا، مساء الاثنين، خيمة على بعد أمتار من المنزل، واحتشد فيها الثلاثاء عشرات منهم، قبل أن يحاصروا المنزل.

وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى المكان، لكنه لم يرفع الحصار عن المنزل، في حين لم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين، مشيرًا إلى وجود 7 أطفال داخله.

والأحد، كشف تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، وهي حكومية، أن المستوطنين نفذوا 14 ألفًا و742 اعتداءً في الضفة الغربية منذ أكتوبر2023، أسفرت عن استشهاد 66 فلسطينيًا.

وفي أغسطس الماضي، وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة بأنهم «إرهابيون»، محذرًا من أن هذه الممارسات تلحق ضررًا كبيرًا بصورة إسرائيل.

وفي يونيو المنصرم، حذر 14 مقررًا أمميًا من أن التصاعد الحاد في وتيرة «إرهاب المستوطنين»، بدعم وتواطؤ من الدولة الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، يشكل خطرًا وجوديًا على المجتمعات الفلسطينية.

ويقدر عدد المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، بنحو 750 ألفًا، يقيمون في 194 مستوطنة و400 بؤرة استيطانية، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في أكتوبر 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد 1210 فلسطينيين وإصابة 13 ألفًا و350 شخصًا، واعتقال 24 ألفًا و600 شخص.