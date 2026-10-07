السكة الحديد تعلن تشغيل قطارات «ثالثة مكيفة» على خطوط القاهرة والإسكندرية والحمام ومحمد نجيب خلال أكتوبر

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من قطارات الدرجة الثالثة المكيفة المخصصة للجمهور على خطوط القاهرة – الإسكندرية – الحمام – محمد نجيب، ذهابًا وعودة، خلال شهر أكتوبر الجاري، في إطار تلبية احتياجات الركاب وتوفير خدمات نقل إضافية على الخطوط ذات الكثافة العالية.

وبحسب مستند حصلت «الشروق» على نسخة منه، قررت الهيئة تشغيل عدد من القطارات وفقًا للجداول والمواعيد المحددة، على النحو التالي:

1. القاهرة – الإسكندرية

تشغيل القطار رقم 1940 من محطة القاهرة إلى محطة الإسكندرية يوم 10 أكتوبر الجاري، حيث يقوم من القاهرة الساعة 5:05 صباحًا، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 8:40 صباحًا.

2. الإسكندرية – محمد نجيب

تشغيل قطار خاص من محطة الإسكندرية إلى محطة محمد نجيب يوم 11 أكتوبر الجاري، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 10:10 صباحًا، ويصل إلى محمد نجيب الساعة 12:40 ظهرًا.

3. الحمام – القاهرة

تشغيل القطار رقم 1941 من محطة الحمام إلى محطة القاهرة يوم 11 أكتوبر الجاري، حيث يقوم من الحمام الساعة 4:45 عصرًا، ويصل إلى القاهرة الساعة 8:55 مساءً.

كما قررت الهيئة تشغيل عدد من القطارات يوم 24 أكتوبر الجاري، تشمل:

- القطار رقم 1943 من القاهرة إلى الحمام، ويقوم الساعة 3:45 صباحًا، ويصل إلى الحمام الساعة 8:10 صباحًا.

- القطار رقم 1945 من القاهرة إلى الحمام، ويقوم الساعة 5:50 صباحًا، ويصل إلى الحمام الساعة 10:15 صباحًا.

- قطارات من محطة محمد نجيب إلى الإسكندرية، بمواعيد قيام 10:00 صباحًا و12:20 ظهرًا.

* الإسكندرية – القاهرة

ويشمل جدول التشغيل يوم 24 أكتوبر أيضًا:

- القطار رقم 1948 من الإسكندرية إلى القاهرة، ويقوم الساعة 4:05 عصرًا، ويصل إلى القاهرة الساعة 7:35 مساءً.

- القطار رقم 1950 من الإسكندرية إلى القاهرة، ويقوم الساعة 6:05 مساءً، ويصل إلى القاهرة الساعة 8:55 مساءً.

وأكدت التعليمات، بحسب المستند، ضرورة سير القطارات وفقًا للتعليمات والإعلانات الصادرة، بالتنسيق بين قطاعات التشغيل والصيانة والتسويق وخدمة العملاء؛ لضمان انتظام الخدمة.

وشددت الهيئة على متابعة حركة هذه القطارات والتنسيق المستمر بين المناطق والإدارات المركزية المعنية، بما يضمن سلامة وانتظام التشغيل وتقديم أفضل خدمة ممكنة للركاب.