رئيس الوزراء: المواطن تحمّل عبء عملية الإصلاح الاقتصادي في الفترة الماضية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المواطن المصري تحمّل عبء عملية الإصلاح الاقتصادي في الفترة الماضية.

وخلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن الاقتصادية"، وجه مدبولي كل التحية والتقدير للمواطن لأنه تحلى بالوعي الكامل بما يقود إلى المحافظة على دولته.

وأوضح أن المواطن تحمل كل أعباء عملية الإصلاح والبناء التي تتم على مستوى الدولة، وأشار إلى أن عملية البناء ستظل مستمرة.

ونوه إلى أن تجارب الدول التي يُنظر إليها بانبهار، تفيد بأنها استغرقت فترات لتكون قادرة على بناء نفسها وتصبح على هذا المستوى في مصاف الدول المتقدمة.

ولفت إلى أن مصر تمضي على هذا الطريق وتتحرك في نفس هذا المسار السليم، وأكد أن تركيز الحكومة على المدى القصير، ينصب على تحسين مستويات معيشة الأسر المصرية وأن تشعر بأن كل الجهود التي بُذلت على مدار الفترات الماضية تبدأ في الانعكاس على تحسين معيشة المواطن.