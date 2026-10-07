رئيس الوزراء: ندعو المصريين بالخارج لزيادة استثماراتهم في بلدهم

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المصريين بالخارج جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن، مؤكدا أن الدولة تنظر إليهم كسفراء لها.

وأضاف خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن الاقتصادية": "دائمًا ندعو المصريين بالخارج ألا ينسوا بلدهم وأن يزيدوا من استثماراتهم ووجودهم في مصر".

وأوضح أن تحويلات المصريين بالخارج أمر جيد ومهم لكن يمكنهم استثمارها في مشروعات تدر عليهم عائدًا كبيرًا، وعقب: "نشجع بالتأكيد المستثمرين الأجانب ولكن هؤلاء المصريين أولى بأن يكونوا موجودين بالمشروعات الكبيرة التي يتم تنفيذها وأن يحصدوا العوائد الاستثمارية".

وخلال المقابلة نفسها، صرح مدبولي، بأن تحويلات المصريين بالخارج شهدت نموًا كبيرًا، حيث تجاوزت 47 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بينما بلغت التحويلات خلال أول 7 أشهر من عام 2026 نحو 35 مليار دولار.

وأوضح رئيس الوزراء أن استمرار نمو تحويلات المصريين بالخارج يعكس، ثقة المصريين المقيمين في الخارج في استقرار الاقتصاد المصري.