مسلحون مرتبطون بتنظيم داعش يهاجمون قاعدة عسكرية في نيجيريا ويقتلون العديد من الجنود

قال مسئولون عسكريون، اليوم الأربعاء، إن مسلحين مرتبطين بتنظيم داعش هاجموا قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا، وقتلوا العديد من الجنود النيجيريين.

وقال الجيش النيجيري في بيان إن تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا هاجم القاعدة في منطقة كوكاوا بولاية بورنو أمس الثلاثاء.

وصدت القوات الهجوم، لكن عددا غير محدد من الجنود قتلوا، وفقا للجيش.

وأضاف أن "أكثر من 25 إرهابيا" قتلوا وتم استعادة ذخيرة في الهجوم المضاد.

وقال ضابط عسكري كبير لوكالة أسوشيتد برس، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن 10 جنود قتلوا في الهجوم.

وأكد الكابتن محمد جوني، المتحدث باسم الجيش، أن المسلحين هاجموا قوات من كتيبة القوات الخاصة 101 "بأعداد كبيرة من أربعة جوانب مختلفة".

وقال جوني: "بدعم من المكون الجوي، تغلبت القوات على الإرهابيين وألحقت بهم خسائر فادحة وأجبرت العناصر الباقية على الفرار في حالة من الفوضى".

وكثيرا ما يستهدف تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا، وهو جماعة منشقة عن بوكو حرام، القواعد العسكرية في شمال شرق نيجيريا، وخاصة في المناطق النائية والأقل تحصينا، للاستيلاء على الأسلحة وإضعاف العمليات العسكرية.

وتواجه نيجيريا أزمة أمنية معقدة مع وجود مسلحين إسلاميين وعصابات مسلحة في جميع أنحاء البلاد وتنفذ هجمات منذ أكثر من عقد من الزمن.