رويترز عن مصادر: سوريا تدرس تقديم مساعدات عسكرية للسعودية في حرب اليمن

قال مسئول أمريكي ومسئول عسكري سوري، إن دمشق تدرس بعناية تقديم مساعدة عسكرية لحليفتها الرئيسية السعودية في وقت تتصاعد فيه الحرب على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.

وأشار المصدران، وكلاهما مطلع على الأمر، إلى أن الخيارات قيد الدراسة تشمل تقديم مساعدات دفاعية لحماية المملكة من الهجمات، أو نشر قوات بمهام هجومية لمساعدة القوات اليمنية المدعومة من السعودية في قتال الحوثيين، وفق وكالة رويترز.

وذكر المسئول الأمريكي، أن السعودية طلبت من سوريا نشر قوات لمحاربة الحوثيين.

وأوضح دبلوماسي سوري ردًا على طلب للتعليق وُجه إلى وزارة الخارجية، أن دمشق تقف بقوة إلى جانب السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين، لكن تركيز الحكومة ينصب في المقام الأول على الأولويات الداخلية مثل التعافي من الحرب الأهلية التي مزقت البلاد.

وأضاف الدبلوماسي في بيان: "إذا طلبت السعودية أي تعاون عسكري أو تبادل للخبرات، فسيتم ذلك حصرا من خلال القنوات الرسمية وفي إطار الاتفاقيات الثنائية التي تنظم العلاقات بين بلدينا الشقيقين".

وتقود الحرب على الأرض مجموعة متنوعة من القوات الحكومية اليمنية بدعم جوي من تحالف دعم الشرعية. وحققت هذه القوات تقدما محدودا منذ بدء الحملة يوم الاثنين.

وسبق أن أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة إلى الرياض أمس الثلاثاء والتقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال المسئول الأمريكي إن إمكان تقديم مساعدة عسكرية سورية للمملكة كانت ضمن الأمور التي تناولتها المباحثات خلال الزيارة.