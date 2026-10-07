مهرجان المنصورة لسينما الأطفال يكرم لافينيا نادر في دورته الأولى

اختارت إدارة مهرجان المنصورة لسينما الأطفال، الطفلة لافينيا نادر لتكريمها في حفل افتتاح الدورة الأولى من المهرجان، والتي تعقد في الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر المقبل.

وقالت الكاتبة الصحفية أميرة عاطف، رئيسة المهرجان، في تصريحات صحفية، إن مهرجان المنصورة لسينما الأطفال يسعى في انطلاقته الأولى لتشجيع المواهب من الأطفال، خاصة أن المهرجان يهدف لتحفيز الاهتمام بسينما الأطفال، وخلق مساحات كافية للأطفال للتعبير عن أنفسهم وعن قضاياهم.

وأوضح أن تكريم نماذج من الموهوبين الصغار ربما يشجع أقرانهم على الاجتهاد لإظهار مواهبهم والسعي وراء تحقيق أحلامهم.

تبلغ الطفلة الموهوبة لافينيا نادر 13 عامًا، وبدأت مشوارها في التمثيل في سن الثامنة، من خلال مسلسل "نقل عام" بطولة محمود حميدة وإخراج عادل أديب، ثم شاركت بدور مميز وصعب في الجزء الثاني من مسلسل "المداح" الجزء الثاني.

وكانت أولى بطولاتها السينمائية من خلال فيلم "شلبي" بطولة كريم محمود عبد العزيز وروبي وإخراج بيتر ميمي، ثم شاركت في مسلسل "إيجار قديم" مع شريف منير، وظهرت في الفيلم التسجيلي "مثلث القيادة" مع محمود عبد المغني، والذي تم عرضه في احتفالية يوم الشهيد.

وخلال رمضان 2023، شاركت لافينيا نادر في 4 أعمال، هي "كشف مستعجل" بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن، و"حضرة العمدة" بطولة روبي وإخراج عادل أديب، و"سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، و"1000 حمدالله ع السلامة" بطولة يسرا.

ثم اختارها المخرج عمرو سلامة للمشاركة في بطولة فيلم "شماريخ" مع آسر ياسين وأمينة خليل، وقدمت بعد ذلك مسلسل "صوت وصورة"، وكانت أحد أبطاله الرئيسيين أمام حنان مطاوع، وإخراج محمود عبدالتواب.

كما شاركت في بطولة مسلسل "بابا جه" في رمضان 2024 مع أكرم حسني، وشاركت معه أيضًا في غناء تتر المسلسل.

وشاركت لافينيا نادر في فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوي وإخراج كوثر يونس، وفي رمضان 2025 قدمت تجربة جديدة تمامًا.

كما خاضت تجربة العمل كمذيعة في بودكاست بداية ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، حيث استضافت العديد من الشخصيات المهمة مثل الدكتور مجدي يعقوب وعدد من الوزراء ورجال الأعمال والفنانين والرياضيين.

يذكر أن مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يعقد برعاية وزارة الثقافة، ومحافظة الدقهلية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومؤسسة الشروق، ونقابة السينمائيين، ومكتبة مصر العامة بالمنصورة.