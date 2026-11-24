تعتزم رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة الشيخة حسينة واجد العودة إلى بلادها في 16 ديسمبر المقبل، بعد أن غادرت خلال احتجاجات عام 2024، رغم صدور حكم بالإعدام عليها.

وقال سيد مزمل علي، المتحدث باسم حسينة، في تصريحات صحفية، إن رئيسة الوزراء السابقة ستعود إلى بنجلاديش في 16 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنها طلبت من الحكومة الحالية توفير طائرة لهذا الغرض.

من جانبه، قال وزير الدولة للشئون الخارجية في بنجلاديش همايون كبير، تعليقا على الأنباء المتعلقة بعودة حسينة: "لن يُسمح لأي مدان بدخول البلاد دون المرور بإجراءات التسليم"، بحسب ما نقلته صحيفة "داكا تريبيون".

وفيما يتعلق بطلب حسينة توفير طائرة لعودتها، قال كبير: "إنها ليست مسافرة عادية، ويمكن إعادتها إلى البلاد مكبلة بالأصفاد أو في ظل إجراءات أمنية مشددة".

وشهدت بنجلاديش في يوليو 2024 احتجاجات طلابية، اندلعت عقب قرار تخصيص حصص في الوظائف العامة لأبناء المشاركين في حرب الاستقلال عام 1971.

وأُعلن عن إنهاء الاحتجاجات بعد أن خفّضت المحكمة العليا نسب الحصص المخصصة، إلا أن المتظاهرين عادوا إلى الشوارع للمطالبة بـ"العدالة" لضحايا الاحتجاجات الذين لقوا حتفهم خلالها.

ومع تصاعد أعمال العنف، غادرت رئيسة الوزراء آنذاك الشيخة حسينة مقر إقامتها الرسمي متوجهة إلى الهند على متن مروحية عسكرية، فيما اقتحمه متظاهرون.

وفي نوفمبر 2025، حُكم على حسينة بالإعدام غيابيا، على خلفية تحميلها المسئولية المباشرة عن سقوط قتلى خلال الاحتجاجات، كما صدرت بحقها أحكام أخرى بالسجن في قضايا فساد.

وأدى الحائز على جائزة نوبل محمد يونس اليمين الدستورية رئيسا للحكومة المؤقتة في 8 أغسطس 2024، وتولى مهامه في هذا المنصب.

وفي الانتخابات التي أُجريت في 12 فبراير من العام الجاري، بهدف إنهاء مرحلة الحكومة المؤقتة، وصل الحزب الوطني البنغالي (BNP) إلى السلطة، وتولى منصب رئيس الوزراء طارق رحمن.