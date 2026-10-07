كندا تحظر الموت الرحيم للأشخاص الذين يعانون من مرض نفسي فقط

أعلنت الحكومة الليبرالية في كندا، اليوم الأربعاء، أنها ستفرض حظرًا لأجل غير مسمى على حصول الأشخاص الذين يعانون من مرض نفسي كحالة طبية وحيدة على المساعدة الطبية في الموت، متخلية بذلك عن توسيع هذا الإجراء الذي كان مقررًا دخوله حيز التنفيذ في مارس 2027.

وقال وزير العدل شون فريزر، إنه لا يوجد إجماع في الأوساط الطبية حول متى يمكن اعتبار المرض النفسي غير قابل للعلاج، مشيرًا إلى مخاوف بشأن عدم كفاية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية النفسية.

وأضاف فريزر: "مع عدم وجود إجماع تام حول هذه القضية، نعتقد أن هذا هو النهج الصحيح في هذا الوقت بالذات".

وكانت لجنة برلمانية قد أوصت في شهر يونيو الماضي باستبعاد الأشخاص الذين يعانون حصراً من مرض نفسي أساسي من الموت الرحيم إلى أجل غير مسمى.