 هيئة بحرية بريطانية: ناقلة أفادت بتعرضها لإصابة بمقذوفات قبالة السواحل القطرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هيئة بحرية بريطانية: ناقلة أفادت بتعرضها لإصابة بمقذوفات قبالة السواحل القطرية


نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2026 - 11:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2026 - 11:27 م

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بورود بلاغ عن واقعة على بعد 51 ميلا بحريا شمالي مدينة الشمال في قطر.

ونقلت وكالة رويترز، عن الهيئة البحرية قولها إن ناقلة أفادت بتعرضها لإصابة بعدة مقذوفات.

وأشارت الهيئة البحرية البريطانية، إلى ورود تقارير عن وقوع إصابات.

وأمس الثلاثاء، أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن ناقلة نفط أصيبت بمقذوف مجهول المصدر في مضيق هرمز.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الناقلة كانت تبحر باتجاه الخروج من المضيق عندما أصيبت بالمقذوف.

وأوصت السفن في المنطقة بتوخي الحذر أثناء الإبحار وإبلاغ الهيئة بأي أنشطة مشبوهة.

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