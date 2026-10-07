قال محمد بركات، نجم الأهلي السابق، إن خط دفاع الفريق الأحمر شهد مشاركة أكثر من لاعب خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن ياسر إبراهيم يعد الأكثر خبرة بينهم، بينما كان عمرو الجزار قريبًا من تثبيت أقدامه في التشكيل الأساسي قبل تعرضه للإصابة.

وأوضح بركات، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» عبر قناة «MBC مصر 2»، أن توقعاته تشير إلى مشاركة ياسر إبراهيم وهادي رياض في التشكيل الأساسي للأهلي أمام الزمالك، مع وجود مروان عطية في منطقة وسط الملعب.

وتحدث نجم الأهلي السابق عن حسين الشحات، مؤكدًا أن جماهير القلعة الحمراء لديها ثقة كبيرة في قدراته، خاصة أن المباريات الكبيرة تشهد في كثير من الأحيان تألقه.

وأضاف: «مفيش مانع إن حسين الشحات يتواجد في التشكيل الأساسي بجانب أشرف بن شرقي»، لكنه توقع في الوقت نفسه أن يعتمد الأهلي على الثلاثي أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وبنجديدة في الخط الهجومي.