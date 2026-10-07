تحريات المباحث تكشف تفاصيل مقتل فتاة ودفن جثمانها داخل بدروم فيلا بأسوان

كشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان تفاصيل جديدة في واقعة اختفاء فتاة من إحدى قرى مركز كوم أمبو، والتي استمر البحث عنها لمدة 15 يوما، قبل أن تتوصل جهود المباحث إلى ملابسات الواقعة وتحديد المتهم.

وتوصلت التحريات، عقب تكثيف جهود البحث وفحص كاميرات المراقبة، إلى ظهور الفتاة أثناء دخولها برفقة المتهم إلى إحدى الفيلات داخل مساكن مستعمرة مصنع السكر بكوم أمبو، لتبدأ الأجهزة الأمنية في تتبع خط سيرها وفحص ملابسات وجودها داخل الفيلا.

وبينت التحريات، بحسب المعلومات الأولية، أن المتهم اعتدى على الفتاة باستخدام آلة حديدية، ما أدى إلى وفاتها، قبل أن يقوم بدفن جثمانها داخل بدروم الفيلا، وهي ترتدي ملابسها.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وجرى اقتياده إلى جهات التحقيق لمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والأدلة التي تم جمعها، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

وانتقلت الجهات المختصة إلى موقع الفيلا، وتم التعامل مع مسرح الواقعة وفق الإجراءات القانونية، فيما جرى نقل جثمان المجني عليها إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف جميع ملابسات الواقعة، فيما تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها للوقوف على الدافع الحقيقي وراء الجريمة، وبيان مدى تطابق أقوال المتهم مع نتائج الفحص والتحريات والأدلة الجنائية.