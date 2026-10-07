قال الدكتور عبدالمجيد مبروك رئيس قسم بحوث البصل بمعهد البحوث الزراعية، إن مصر اعتادت أن تكون في المركز الرابع أو الخامس ضمن أكثر الدول إنتاجًا وتصديرًا للبصل.

وأضاف مبروك، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن التصدير يأتي لوجود فائض في الكميات المتاحة من البصل.

وأشار إلى أن كميات التصدير تزداد بشكل ملحوظ للدول التي تشهد نقصًا في كميات البصل المتاحة لديها، ما يتسبب في زيادة الأسعار في مصر.

ونوه إلى أنه عند ارتفاع أسعار البصل يحرص المزارعون على مضاعفة المساحات المنزرعة بالبصل، وبالتالي تزداد الإنتاجية، مؤكدًا أن المشكلة الراهنة في البصل تشهدها الدول التي تنافس مصر في إنتاجها وتصديرها للبصل.

وأوضح أن استهلاك مصر من البصل لا يزيد على مليوني طن، في حين قد تصل الإنتاجية إلى أربعة ملايين طن، فيتم العمل على تشغيل مصانع التكثيف بجانب تصدير كميات طازجة، ما يدر على البلاد عملة أجنبية.

واستبعد أن تتخذ الحكومة قرارًا بتجميد تصدير البصل، قائلا: «ممنوع نقول حظر تصدير البصل لأن هذا الحظر يعني أن الأسواق التي بذلت الدولة جهودًا كبيرة لفتحها أمام البصل المصري ستبدأ البحث عن أسواق أخرى».

وأشار إلى أن الأسعار الحالية للبصل مستمرة (التي تبلغ مستوى 30 جنيهًا) حتى شهر ديسمبر، مع طرح البصل من إنتاج الوجه القبلي للأسواق، وذلك بنهاية الشهر أو مطلع يناير، وبالتالي تبدأ الأسعار في الانخفاض.