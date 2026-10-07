السعودية تعلن وفاة 3 أشخاص بعد استهداف مطاري أبها والملك خالد

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، تعرض مطاري أبها والملك خالد الدوليين خلال يومي الثلاثاء والأربعاء لاعتداءين استهدفا مرافقهما، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما وفق الإجراءات والخطط المعتمدة.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن "الاعتداء السافر على مطار أبها الدولي نتج عنه حالتا وفاة لمقيمين اثنين من الجنسيتين المغربية والجزائرية، و28 إصابة لمواطنين ومقيمين اثنين من الجنسيتين البنجلاديشية والفلبينية، تراوحت إصاباتهم من الطفيفة إلى البليغة".

وتابعت أن "الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي أسفر عن حالة وفاة لمقيم من الجنسية السودانية، و8 إصابات منها 5 مواطنين، ومقيمين اثنين من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية الباكستانية تراوحت إصاباتهم من الطفيفة إلى البليغة".

وكان المتحدث باسم الحوثيين يحيي سريع، أعلن في وقت سابق، استهداف مطار أبها الدولي ومطار الملك خالد في الرياض وقاعدة خميس مشيط بعدد من الصواريخ والطائرات بدون طيار "الدرونز".