مصر تذكر إسرائيل بنصر أكتوبر بعد تصريحات وزير المالية الإسرائيلي عن سيناء: لسنا في حاجة لتأكيد قدرتنا على حماية أراضينا

مصدر مطلع: تصريحات الوزير الإسرائيلي لهجة تصعيدية فارغة لتحقيق أهداف انتخابية

- مصر لن تقبل تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ولن تشارك فيه

- المجتمع الدولي بأسره يدرك مسؤولية الاحتلال عن جعل ظروف الحياة شبه مستحيلة في غزة لدفع سكانه للرحيل



صرح مصدر مطلع بأن التهديدات الجوفاء التي رددها وزير المالية الإسرائيلي تتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى الـ53 لنصر أكتوبر المجيد، وهو ما تنتفي معه الحاجة لأية تأكيدات بشان قدرة مصر على حماية أراضيها وحفظ استقلالها في مواجهة اية أخطار.

وجاءت التصريحات التي نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، ردا على استفسار حول التصريحات التي صدرت على مدار اليومين الماضيين من قبل وزير المالية الإسرائيلي.

وأكد المصدر أن مصر ترفض بشكل قاطع الزج باسم "سيناء" في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي.

كما اعتبر المصدر، تصريحات الوزير الإسرائيلي حول سيناء وتهجير السكان الفلسطينيين من قطاع غزة - على مدار اليومين الماضيين- محاولة مكشوفة لاستخدام لهجة تصعيدية فارغة لتحقيق أهداف انتخابية من خلال إطلاق مثل هذه التصريحات.

وقال المصدر إن المجتمع الدولي بأسره يدرك أن الاحتلال الاسرائيلي يتحمل مسئولية جعل ظروف الحياة شبه مستحيلة في غزة في محاولة لدفع سكان القطاع للرحيل عن أرضهم وإنهاء القضية الفلسطينية؛ وهو ما لم ولن تقبله مصر ولن تشارك فيه.

وأشار إلى أن مصر لا تقبل الزج باسمها في مزايدات سياسية، وتصر على موقفها الرافض للتدخل في اي شأن داخلي لأي دولة.