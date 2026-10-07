رويترز عن مصادر: السعودية تفتح تحقيقا في واقعة طائرة فلاي دبي

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة، بأن السعودية فتحت تحقيقا في واقعة طعن قائد طائرة تابعة لشركة فلاي دبي الأسبوع الماضي، مشيرين إلى أن الخبراء يدرسون أي تداعيات محتملة على سلامة الطيران، وذلك بالتزامن مع تحقيق جنائي منفصل تقوده الإمارات.

وتُعد تحقيقات السلامة، المصممة لضمان سلامة الرحلات الجوية، إجراء روتينيا بعد الحوادث، لكنها ليست إلزامية في حال وجود فعل متعمد، كما في حالة المحاولة المشتبه بها من قبل مساعد الطيار لإسقاط طائرة فلاي دبي خلال توجهها إلى إسرائيل في 30 سبتمبر، وفق وكالة رويترز.

وحتى الآن، لم يكن من الواضح ما إذا كانت السعودية ستشرع في إجراء مثل هذا التحقيق، الذي يقول الخبراء إنه قد يختبر نظام التعاون الدولي المصمم لتقديم توصيات تتعلق بالسلامة دون محاولة إلقاء اللوم على أي طرف.

وقالت المصادر المطلعة إن السعودية أخطرت وكالات الطيران المتخصصة في الخارج بأنها ستجري تحقيقا يتعلق بالسلامة، وفقا للقواعد الدولية، بشأن الرحلة إف.زد 1073، التي كانت في المجال الجوي السعودي عندما هاجم مساعد الطيار قائد السفينة بفأس الطوارئ.

وسبق أن فتحت الإمارات بالفعل تحقيقا جنائيا منفصلا في الحادث، الذي وصفه المدعي العام فيها بأنه "هجوم إرهابي".

وعرضت إسرائيل، التي كان مواطنوها يشكلون كل ركاب الطائرة تقريبا البالغ عددهم 172، المشاركة في أي تحقيق في السلامة تقوده السعودية، لكن رئيس هيئة التحقيق في حوادث الطيران الإسرائيلية قال لرويترز إن إسرائيل لم تدع حتى الآن للمشاركة.

وقال أوفر فاكنين، مدير هيئة التحقيق في حوادث الطيران في إسرائيل: "ما زلنا ننتظر إخطارا من السعودية لدعوتنا للمشاركة في التحقيق".