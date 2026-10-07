تراجع البتكوين خلال تعاملات اليوم

تراجعت العملات المشفرة في تعاملات يوم الأربعاء مع موجة بيع كثيف اجتاحت منصات تداول الأصول الرقمية، في ظل تزايد المخاوف في السوق بشكل عام، مما أثر سلبا على الإقبال على المخاطرة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر البيتكوين، أكبر عملة مشفرة، تراجع بنسبة تصل إلى 8ر2% ليصل إلى 83248 دولارا لكل وحدة، بينما تراجع سعر الإيثيريوم بنسبة 3ر5% إلى 2555 دولارا للوحدة.

كما انخفضت أسعار بعض الأصول الرقمية الأصغر حجما، حيث تراجع سعر كل من عملتي إكس.آر.بي وسولانا بأكثر من 4%. في الوقت نفسه تراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة، حيث انخفض سهم كوين بيز جلوبال بنسبة تصل إلى 7ر3% وسهم ستراتيجي إنك بنسبة 5ر4%.

وتسارعت وتيرة تراجع أسعار الأصول الرقمية مع تصفية مراكز مالية قائمة على الرافعة المالية؛ إذ تمت تصفية مراكز تداول عملات مشفرة بقيمة تقارب 650 مليون دولار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات منصة كوين جلاس.

وعكست هذه الخسائر تراجعا أوسع في شهية المستثمرين نحو المخاطرة، حيث أدى تجدد الهجمات الإيرانية على السفن التي تحاول العبور من مضيق هرمز إلى تقويض الآمال بعودة حركة الشحن عبر هذا الممر المائي الحيوي إلى مستويات ما قبل الحرب، مما دفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي ليتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل.

من ناحيته قال دان خوس، كبير المحللين في شركة إل.في.آر.جي ريسيرش إن "انخفاض أسعار العملات المشفرة بمثابة عملية تخلص من المراكز المعتمدة على الرافعة المالية وليس اتجاهاً هبوطيا دائما؛ إذ نتج هذا الانخفاض عن إجبار المتداولين -الذين راهنوا على ارتفاع الأسعار- على الخروج من السوق".