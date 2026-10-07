فرنسا تستدعي سفير إيران احتجاجا على «حملة تضليل» بشأن الحراك الطلابي

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استدعت فرنسا، الأربعاء سفير إيران لديها للاحتجاج على "حملة التضليل التي تشنها السلطات الإيرانية بشأن حراك طلاب المدارس الثانوية في فرنسا"، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية.

وقال المتحدث باسكال كونفافرو "أُبلغ السفير بأن المواد الكاذبة التي نشرتها حسابات رسمية لوزارة الخارجية الإيرانية عبر الإنترنت غير مقبولة إطلاقا، وبأن استدعاء سفيرنا في طهران في 6 أكتوبر لا أساس له"، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف: "يجب أن تتوقف هذه الاستفزازات المشينة".

وكانت طهران استدعت الثلاثاء السفير الفرنسي لديها بيار كوشار، احتجاجا على تعامل السلطات الفرنسية مع المتظاهرين.

واتهمت إيران فرنسا بـ"المعاملة العنيفة" للمتظاهرين وارتكاب "انتهاكات واسعة وفاضحة لحقوق الإنسان" خلال الاحتجاجات التي بدأت أواخر الشهر الماضي وتخللتها اضطرابات.

وتشهد العلاقات بين فرنسا وإيران توترا منذ أشهر، إذ طرد البلدان دبلوماسيين تابعين لكل منهما في أغسطس.

وشهدت إيران أيضا احتجاجات واسعة ضد الحكومة في يناير. وقالت السلطات إن أكثر من 3 آلاف شخص قُتلوا خلالها في "أعمال إرهابية" دبرتها الولايات المتحدة وإسرائيل.