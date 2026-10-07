اليمن: اشتداد المعارك في تعز وغارات جوية تستهدف مواقع للحوثيين

اشتدت المعارك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، اليوم الأربعاء، في عدد من الجبهات المحيطة بمدينة تعز، جنوب غربي البلاد، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز إن "الغارات استهدفت تجمعاً للحوثيين في جبل مطران بعزلة قدس التابعة لمديرية المواسط"، مشيراً إلى اشتداد المعارك في مختلف جبهات المحافظة، خصوصاً في الريف الجنوبي وجبل حبشي والمناطق المحيطة بالمدينة.

من جهة أخرى، قال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، إن قواتهم" تصدت لتحشيدات للقوات المدعومة من السعودية حاولت التقدم باتجاه مواقعها شرقي محافظة الجوف".

وأضاف سريع، في بيان، أن قواتهم استهدفت تلك التحشيدات "بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة"، مشيراً إلى "أنها أوقعت العشرات بين قتيل وجريح ودمرت عدداً من الآليات".

وقال "إن القوات المهاجمة لم تحرز أي تقدم".

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المعارك في محافظة تعز، بالتزامن مع استمرار عملية "فجر اليمن" التي أطلقتها القيادة اليمنية الإثنين الماضي، لاستعادة ما تبقى من أراضي البلاد، وامتداد العمليات العسكرية إلى عدد من جبهات المحافظة.