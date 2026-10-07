مواهب بيراميدز الشابة تفرض حضورها مع الفريق الأول أمام القناة

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شهدت مواجهة بيراميدز أمام القناة، المقامة حاليًا على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، ظهور عدد من المواهب الشابة مع الفريق الأول.

ومنح الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لبيراميدز، الفرصة لعدد من لاعبي قطاع الناشئين والشباب، في إطار الاعتماد على العناصر الواعدة ومنحها فرصة اكتساب الخبرات مع الفريق الأول.

وضمت قائمة المواهب الشابة التي ظهرت مع بيراميدز في المباراة:

علي حمودة مواليد 2006.

يوسف ميشو مواليد 2005.

زياد سعودي مواليد 2009.

عبد الله بدير مواليد 2007.

حسن هشام مواليد 2009.

ويأتي ظهور عبد الله بدير مع بيراميدز بعد ساعات قليلة من تتويجه مع منتخب مصر للشباب ببطولة تصفيات شمال أفريقيا، والتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وانضم بدير مباشرة إلى معسكر بيراميدز عقب مشاركته مع منتخب الشباب أمام الجزائر، ليحجز مكانه في التشكيل الأساسي للفريق أمام القناة.