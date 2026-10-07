مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني: زيادة مدى صواريخنا مرهونة بإذن مجتبى خامنئي

قال مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، محمد رضا نقدي، إن «طهران ستزيد مدى صواريخها بما يتناسب مع احتياجات ميدان المعركة، في أي وقت يمنح فيه المرشد مجتبى خامنئي الإذن».

وأشار في تصريحاته، نقلها موقع «إيران إنترناشيونال»، اليوم الأربعاء، إلى أن «المدى المحدود لأسلحة الحرس الثوري لا يعود إلى أسباب تقنية، بل إلى سياسة الدولة».

وقبل أيام، أعلن الجيش الإيراني، أن طهران ستزيد مدى صواريخها في أعقاب الحرب مع الولايات المتحدة.

وقال الناطق باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا الأحد، إن زيادة مدى الصواريخ الإيرانية يأتي نظرا لأن القوات الأمريكية تتمركز الآن على مسافة تصل إلى 1000 كيلومتر من السواحل الإيرانية، وفق «رويترز».

وأضاف «نيا» لوكالة أنباء «فارس» «لقد خلصنا خلال هذه الحرب إلى ضرورة حتمية لزيادة مدى صواريخنا، وقد بدأنا بالفعل في اتخاذ خطوات بهذا الاتجاه».

وتشمل ترسانة إيران من الصواريخ الباليستية صواريخ تعمل بالوقود الصلب، والتي تتميز بسهولة صيانتها، وطول عمرها، وصواريخ تعمل بالوقود السائل، والتي تتمتع بقوة دفع أكبر من الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب.

واعتبر موقع Council On Foreign Relations، أن القصف الإيراني الذي استهدف إسرائيل عام 2024، يؤكد امتلاك طهران قدرات متنوعة، تشمل ترسانات واسعة من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة.

وأكد محللو الاستخبارات الأمريكية أن إيران تمتلك أكبر مخزون من الصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط.

وتُشير التقارير إلى أن صواريخ إيران الأطول مدى قادرة على ضرب أهداف على بُعد يصل إلى 2000 كيلومتر، وربما أبعد من ذلك، لتغطي بذلك منطقة الشرق الأوسط بأكملها وأجزاء من أوروبا.

وفي مارس الماضي، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن إيران تمكنت من استهداف قاعدة «دييجو جارسيا» العسكرية الأمريكية البريطانية المشتركة والتي تبعد نحو 3500 كيلومتر عن إيران.

ورغم النفي الإيراني، إلا أن تصريحات المسئولين الأمريكيين تؤكد أن طهران أطلقت صاروخين باليستيين على القاعدة الأمريكية البريطانية دون إصابتها.