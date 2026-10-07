الأردن والولايات المتحدة يبحثان توسيع التعاون والشراكة العسكرية

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بحث الأردن والولايات المتحدة، الأربعاء، سبل تطوير التعاون العسكري وتوسيع الشراكة القائمة بين جيشي البلدين، بما يعزز الجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، قائد القوات البرية في القيادة المركزية الأمريكية الفريق كيفن ليهي والوفد المرافق له، وفق بيان للقوات المسلحة الأردنية.

ويأتي اللقاء في ظل تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، فيما تتحدث إيران خلال الأشهر الماضية عن استهداف قواعد ومنشآت تستضيف قوات أمريكية في الأردن، ضمن هجمات قالت طهران إنها جاءت ردا على ضربات أمريكية استهدفت أراضيها.

وأعرب ليهي، خلال اللقاء، عن تقديره لـ"الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".

وحضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق الدفاعي الأمريكي في عمّان.

ويأتي اللقاء بعد أقل من أسبوعين على اختتام تمرين "الأسد المتأهب 2026"، الذي استضافته الولايات المتحدة للمرة الأولى، بالتعاون بين القوات المسلحة الأردنية والقيادة المركزية الأمريكية.

وانطلق التمرين في ولاية كولورادو في 15 سبتمبر الماضي، بمشاركة أكثر من 200 عسكري أردني وأمريكي، وشمل تدريبات في مكافحة الإرهاب والدفاع الجوي والأمن البحري والسيبراني والاستجابة للكوارث والأزمات.

واختتمت فعالياته في 25 سبتمبر، وقالت القوات المسلحة الأردنية إن التمرين أسهم في تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات وتطوير مستوى العمل المشترك بين الجانبين.

وفي يوليو الماضي، عقد الأردن والولايات المتحدة الاجتماع الـ45 للجنة العسكرية المشتركة بين البلدين، في إطار التعاون والتنسيق العسكري بين الجانبين.