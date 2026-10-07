تحل اليوم، 7 أكتوبر 2026، الذكرى الثالثة لمعركة طوفان الأقصى، التي مثلت نقطة تحول هامة في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي، بالتزامن مع تصاعد الاعترافات الدولية بدولة فلسطين وتغير مواقف عدد من الدول والشعوب تجاه الحرب على قطاع غزة، وعدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، امتدت تداعيات الحرب إلى المنطقة، لكن قطاع غزة تحمل الجانب الأكبر من التكلفة الإنسانية والمادية، بعدما استشهد وأصيب الآلاف من سكانه وتعرضت أحياء واسعة فيه للدمار، ونزح مئات الآلاف من سكانه، كما لحقت أضرار جسيمة بالمنازل والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية.

ورغم حجم الخسائر والاحتياجات الإنسانية المتزايدة، بدأت مظاهر الحياة تعود تدريجيًا إلى قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، وتمسك سكانه بالبقاء في أرضهم رغم ما تعرضوا له من محاولات تهجير قسري للاستيلاء على أراضي القطاع، ومع استمرار خروقات جيش الاحتلال، يحاول الغزيون استعادة حياتهم اليومية وإعادة بناء ما يمكن، وسط دمار واسع واحتياجات لا تزال متزايدة.

وفي الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى والحرب الإسرائيلية على غزة، ترصد «الشروق» في هذا الملف أبرز الأرقام والتحولات التي شهدها القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، وحجم الخسائر والدمار الذي خلفته الحرب، إلى جانب محاولات السكان استعادة الحياة داخل القطاع.

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